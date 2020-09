Ridley Scott, Lady Gaga sarà nel nuovo film

A Star Is Born ha lanciato la carriera di attrice dell'artista rendendola una star del grande schermo, dopo i risultati straordinari ottenuti al fianco di Bradley Cooper , Lady Gaga è pronta per una nuova avventura. Nelle scorse ore il magazine Amica ha pubblicato un’intervista a Stefani Joanne Angelina Germanotta , questo il nome all’anagrafe, parlando dell’impegno sul set di Ridley Scott .

Lady Gaga: tra cinema e musica

Continua quindi a gonfie vele la carriera di Lady Gaga sul grande schermo, reduce da un periodo d’oro grazie alla vittoria di un Golden Globe nella categoria Miglior canzone originale e al trionfo alla novantunesima edizione degli Academy Awards come Miglior canzone. Nel frattempo Lady Gaga ha pubblicato il nuovo disco Chromatica ottenendo ottimi consensi da parte della critica e dei fan che hanno lodato la sua continua sperimentazione.

Enorme successo per i singoli estratti dal disco, tra questi Rain On Me, ovvero il duetto con Ariana Grande (FOTO) certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie sul suolo a stelle e strisce.