Lady Gaga, pubblicato lo short movie per il nuovo singolo 911

Le aspettative erano alte ma il risultato le ha decisamente superate. Pochi giorni fa Lady Gaga ha regalato al pubblico un nuovo capolavoro che ha entusiasmato i fan in ogni del pianeta, stiamo ovviamente parlando dello short movie per 911, il nuovo singolo estratto dal disco Chromatica.

Lady Gaga: il nuovo singolo è 911

approfondimento

La nuova era discografica della cantante si è aperta con il singolo Stupid Love che ha introdotto tematiche, visual, vibrazioni e suoni che avrebbero caratterizzato l’album, successivamente la voce di Born This Way ha conquistato le classifiche di tutto il modo con la collaborazione con Ariana Grande sulle note di Rain On Me.

Ora, Lady Gaga (FOTO) ha deciso di lanciare il nuovo estratto dell’album, come ipotizzato da alcuni fan in seguito anche all’esibizione sul palco dei prestigiosi MTV Video Music Awards, ovvero 911.

La tematica centrale della canzone tratta i casi in cui il più grande nemico di una persona è la sua stessa mente; la cantante ha quindi deciso di raccontarsi a tutto tondo con un brano che ha toccato le corde dell’anima del pubblico.