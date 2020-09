La voce di 1000 Doves si prepara a portare il pubblico in un altro viaggio sul pianeta Chromatica

911 è il nuovo singolo della voce di Born This Way. La nuova era discografica della cantante sta regalando numerosi momenti iconici destinati a restare nella storia della musica, tra questi l’esibizione sulle note di Rain on Me al fianco di Ariana Grande in occasione della trentasettesima edizione degli MTV Video Music Awards.

Lady Gaga: il nuovo singolo è 911 approfondimento Lady Gaga, pubblicato il backstage di Rain on Me con Ariana Grande L’uscita di Chromatica ha entusiasmato i fan in tutto il mondo consegnando all’artista nuovi importanti riconoscimenti e traguardi, tra questi il primo posto nella prestigiosa classifica statunitense Billboard 200. Se il disco ha riscosso ottimi consensi grazie ad arrangiamenti dance, vibrazioni pop e richiami alla musica degli anni ’90, i primi due singoli estratti Stupid Love e Rain on Me non sono stati da meno. Ora, la cantante, classe 1986, è pronta per regalare al pubblico un nuovo capitolo del progetto discografico. Infatti, poche ore fa Lady Gaga ha annunciato l’uscita del video ufficiale del terzo singolo, ovvero 911. La notizia è arrivata direttamente all’artista tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di quarantatré milioni di follower. La cantante ha condiviso in anteprima un’immagine del video annunciando l’uscita per venerdì’ 18 settembre. In poco tempo lo scatto ha ottenuto oltre 920.000 like, simbolo della grande attesa da parte dei fan e del loro apprezzamento per questa era discografica.