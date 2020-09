Ariana Grande condivide un'anticipazione del nuovo brano: l’audio

Dopo il successo di Rain on Me al fianco di Lady Gaga, Ariana Grande si prepara ad alzare il sipario sulla sua nuova era discografica

Musica in arrivo per la voce di Into You. Poche ore fa la cantane ha condiviso una breve anteprima del nuovo singolo, grande entusiasmo da parte dei fan.

Ariana Grande: otto milioni di visualizzazioni su Instagram per il breve video approfondimento Spotify, Ariana Grande supera cinquanta milioni di follower Il palco degli MTV Video Music Awards ha ospitato la cantante che si è esibita con Lady Gaga (FOTO) sulle note di Rain on Me, brano che da mesi domina le classifiche di tutto il mondo grazie anche a un video ufficiale in grado di collezionare oltre 210.000.000 di visualizzazioni su YouTube Ora, Ariana Grande sembrerebbe essere pronta per contentarsi su un nuovo progetto discografico, infatti nelle scorse ore la stella della musica ha condiviso un video che ha immediatamente conquistato il web vantando oltre otto milioni di visualizzazioni sul suo profilo Instagram che conta oltre duecento milioni di follower che la rendono l’artista femminile più seguita della piattaforma. Il filmato, dalla durata di pochi secondi, permette di ascoltare una breve anteprima di quello che che si preannuncia essere il brano che avrà il compito di aprire una nuova era discografica. Ariana Grande non ha rivelato data di uscita, cover e dettagli lasciando il pubblico nel mistero.

