Spotify, Ariana Grande è l'artista femminile più seguita

Dall’affermazione internazionale sul piccolo schermo alla conquista delle classifiche di tutto il mondo, negli ultimi anni Ariana Grande ( FOTO ) si è imposta come una delle star di maggior successo a livello globale influenzando spettacolo e società.

Ariana Grande: la regina di Spotify

La voce di Into You, classe 1993, è riuscita a far centro nel cuore del pubblico grazie al mix perfetto di talento e originalità con cui ha dato prova di grande poliedricità misurandosi anche con stili e generi differenti.

Album dopo album Ariana Grande ha attirato sempre maggior attenzione fino a divenire il fenomeno mediatico che tutti noi conosciamo oggi: dal successo di Yours Truly fino al trionfo alla sessantunesima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Pop Vocal Album grazie al disco Sweetener.

Parallelamente alla vendita di milioni di copie in tutto il mondo, Ariana Grande ha dominato anche le piattaforme di streaming diventando un fenomeno senza precedenti, infatti la cantante è divenuta l’artista femminile con più follower su Spotify superando la cifra record di quarantanove milioni di persone.