Medaglia d'oro per Harry Styles che continua a inanellare un successo dietro l'altro

Harry Styles: medaglia d’oro per il cantante

approfondimento

Harry Styles fa jogging per le vie di Roma

Harry Styles ha conquistato la medaglia d’oro. Watermelon Sugar è il singolo più venduto nell’ultima settimana sul suolo a stelle e strisce. Il cantante, classe 1994, è ora il secondo ex componente dei One Direction a riuscire in tale impresa, dopo Zayn Malik con Pillowtalk.

L’annuncio del primato della canzone è arrivato direttamente dal profilo Twitter della Billboard che ha rivelato anche i dieci brani di maggior successo negli ultimi sette giorni.