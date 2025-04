Moda, è online la nuova collaborazione tra Havaianas e Zara

Il colosso della moda internazionale ha realizzato in collaborazione con l'iconico brand famoso per i sandali infradito una collezione di modelli per tutti (disponibili anche nelle misure Kids). Per una bella stagione all'insegna dello stile pratico e della comodità

Havaianas x Zara: una capsule per Donna, Uomo e Kids

Per Zara e Havaianas tutti - donne, uomini e ragazzi - si meritano un'estate di stile e libertà.

Le infradito di gomma, del resto, non impegnano, lo sa bene chi è abituato a calzare le Havaianas, ciabatte portare sempre con sé e che diventano la nota di stile in grado di trasformare istantaneamente un outfit.

Lungi dall'essere usate solo al mare e in contesti vacanzieri, le Havaianas sono diventate uno status symbol per chi ama la moda.

Zara, che da sempre si occupa (anche) del daily wear, ne ha ideate per lei, per lui e per i ragazzi, realizzando due modelli in linea con l'estetica delle collezioni estive che già popolano da settimane gli store fisici e online del brand.

La collezione Havaianas x Zara è già disponibile su zara.com e nei tanti store del marchio sparsi sul territorio nazionale. La capsule, piena di stile e accessibile, sta già andando a ruba. Diverse misure sono già in esaurimento.