Le infradito in gomma sono un must have dell'estate. Non più relegate a calzature da indossare esclusivamente in vacanza, sono l'accessorio da mettere in borsa per un cambio scarpe (e cambio look) dal giorno alla sera. Per le infradito c'è sempre spazio in valigia. Versatili e alla moda, sono emblema dello stile boho-chic: più che una tendenza, un modo di vivere

