Moda, arrivano le Hotel Slippers (simili alle pantofole d'albergo)

Le nuove calzature Chrome Hearts dall'estetica simile a quella delle ciabatte da albergo sono italiane e hanno il logo del brand di culto californiano ricamato sulla parte frontale. Il nuovo modello, già disponibile alla vendita, è diventato virale grazie a Kim Kardashian che l'ha indossato per andare in spiaggia

Quando Kim Kardashian è stata colta dai fotografi in ciabatte di spugna sulla sabbia chiarissima delle isole Turks e Caicos, i suoi fan hanno pensato si trattasse dell'ennesima eccentricità della star dei reality che, quando è lontana dal tappeto rosso, ama rilassarsi con mise sportive e sandali infradito di gomma - che usa molto spesso anche in città.

Solo i più accorti alle novità del mondo della moda avevano capito che quelle calzature, che esteticamente ricordano le pantofole d'albergo, in realtà erano le Hotel Slippers di Chrome Hearts, brand californiano che Kardashian tiene parecchio in considerazione.

Le foto della diva in vacanza, che hanno fatto in breve tempo il giro dei siti di gossip, hanno fatto scattare la caccia alle pantofole, immediatamente diventate it shoes parecchio divisive.

Ai poli opposti del dibattito c'è chi le vorrebbe e chi, invece, dice assolutamente no. Tra i primi, quelli che si sono lasciati scoraggiare dal costo delle ciabatte americane che non sono esattamente accessibili come un qualunque paio di pantofole di cotone. Sul sito del brand le Hotel Slippers sono in vendita a 475 dollari, che corrispondono, più o meno, a poco meno di 450 euro.

Le Hotel Slippers di Chrome Hearts Le ciabatte per uscire sono l'ultima frontiera dei modaioli? Per (alcuni) brand di lusso la risposta è affermativa e lo è da parecchie stagioni.

Chrome Hearts, complice Kim Kardashian (una vera e propria Re Mida quando si tratta di rendere desiderabili capi, accessori, beauty look e stili di vita), sta vivendo una nuova stagione di popolarità grazie alla star della tv e dei social che ha fatto sfoggio delle Hotel Slippers mentre si godeva la sua vacanza in famiglia, un appuntamento che ogni anno, di questi tempi, vede approdare il clan Kardashian-Jenner su alcune delle spiagge più belle del mondo.

Comode e leggermente fuori misura – come tutte le pantofole d'hotel – le slippers sono state indossate dalla quarantatreenne sulla spiaggia ma, in realtà, potevano essere usate anche sull'asfalto.

Le Hotel Slippers di Chrome Hearts hanno la suola in gomma leggermente rialzata che ne permette l'utilizzo anche fuori dalla propria intimità. Realizzate in spugna di puro cotone, sono Made in Italy e, al pari di una pantofola di una qualsiasi struttura alberghiera o di una spa, hanno il logo del marchio ricamato sulla parte frontale (quello del brand statunitense è a forma di ferro di cavallo con al centro una croce gotica).

In pratica l'idea della ciabatta per uscire non è che di una pura trovata di stile, adatta a chi apprezza la comodità e le ultime tendenze.

Il marchio californiano fondato sul finire degli anni Ottanta non è comunque l'unico ad aver puntato sul leisurewear. Per trovare altri esempi non occorre andare troppo indietro nella timeline della moda. leggi anche Moda primavera, 17 idee per indossare i mocassini come le star. FOTO

Pantofole per uscire, l'ultima (comoda) tendenza

Le pantofole ormai si sono infiltrate qua e là nelle collezioni dei brand di tutto il mondo. Per il prossimo Autunno/Inverno Miu Miu le ha lanciate in passerella all'interno di look signorili, con tubino e pelliccia, modelli in morbida pelle nera rasoterra da sfoggiare fuori casa con una certa noncuranza. (VEDI LE IMMAGINI DELLA SFILATA).

Anche lo stilista di Balenciaga, Demna Gvasalia, non ha esitato a fare della spugna da bagno il materiale di elezione di calzature e soprabiti lussuosi.

Nella collezione Primavera/Estate 2024 i classici accappatoi di cotone sono diventati giacche lunghe (con la cintura) per uscire e le pantofole da hotel, calzature flat o col tacco. Proposte in più varianti di colore, bianco, royal blue, nero o sabbia, queste creazioni provocatorie sono presto diventati capi di culto. Non semplici pezzi di spugna ma creazioni di lusso. leggi anche Balenciaga, arriva la gonna asciugamano Towel Skirt da 900 dollari