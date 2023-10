Moda Primavera/Estate 2024, la sfilata di Balenciaga a Parigi

Innovatore, geniale, unico e inimitabile, parole che per Demna Gvasalia , il direttore creativo di Balenciaga , si possono usare tranquillamente, senza rischiare di esagerare. Lo stilista georgiano ha stregato il pubblico della Paris Fashion Week 2023 con la Spring/Summer 2024 del brand di culto, una collezione massimalista che è stata esagerata in tutto, a cominciare dalla location: una sala del complesso degli Invalides, allestita con drappi di velluto rosso come un teatro vecchio stile. E, in mezzo a tutta questa grandiosità, ciò che più lo emoziona: la famiglia, gli affetti, le persone con cui lavora e i vestiti, questa volta, punto di arrivo e non di partenza.

Il casting: dalla madre di Demna a Kim Kardashian



Ci sono i soprabiti voluminosi e le giacche con le spalline esagerate. Ci sono i long dress da sera tutti paillettes e gli abiti coi drappeggi e i motivi floreali sgargianti. Ci sono i leggings e le calzature dalle proporzioni esagerate (da questa collezione in poi, disponibili in tutte le taglie per lui e per lei, sviluppo di un discorso iniziato con le discusse ballerine da uomo). Ci sono i look gotici, da quelli dark in pelle a quelli da sposa stile film horror. Ci sono le muse che conosciamo, da Kim Kardashian a Mariacarla Boscono, ma nel casting variegato già sperimentato, le facce nuove corrispondono a nomi che gli addetti ai lavori conoscono benissimo.

Ci sono Cathy Horyn, fashion editor di The Cut, c'è Diane Pernet, giornalista e prima blogger di moda. Amanda Lepore, la modella trasgender di David LaChapelle era vestita di merletto. L'attrice Gigi con paillettes rosse. BFRND, nome d'arte di Loïk Gomez, autore della colonna sonora della sfilata e compagno di Gvasalia, era vestito con il velo da sposa.

La chiave per cogliere il senso di questa parata è nel primo look che è indossato da Ella, la mamma di Demna. Con questa collezione lo stilista si è voluto divertire con la moda ma, essenzialmente, ha voluto riportare l'attenzione sulle persone che la indossano che, col proprio essere, danno significato agli abiti. Per questo la collezione è indossata dalle persone che lavorano nell'azienda Balenciaga come dagli studenti. La moda di Demna parte sempre dal basso, è amata dai ricchi ma non è pensata per loro.