Paris Fashion Week, la sfilata di Balenciaga nel fango

1/15 ©IPA/Fotogramma

Kanye West è stato il primo ad uscire in passerella per Balenciaga, nell'ambito della Paris Fashion Week. Il rapper di Chicago ha sfilato per l'amico Demna Gvasalia, visionario direttore creativo della Maison, sposando il suo messaggio di sensibilizzazione sulla guerra nell'Est dell'Europa, conflitto sempre più crudo ma sul quale l'attenzione dei media si è abbassata. West ha indossato un look davvero simile a quello dei soldati impegnati sul fronte: scarponi, pantaloni e giubbotto coi tasconi voluminosissimo come quelli antiproiettile

Westwood sfila a Parigi mentre Vivienne sciopera a Londra