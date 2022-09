6/26

Dolce&Gabbana, in qualità di supporter creativi di Matty Bovan, lo hanno portato in un complesso industriale nei pressi dei Navigli, di genere Hackney, per rendere esplicito il rimando a Londra, le cui passerelle sono spesso il teatro per gli show del designer inglese.

Emily Ratajkowski sfila per JW Anderson all'interno di una sala giochi