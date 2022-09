In assoluta continuità con le collezioni precedenti, Giorgio Armani ha presentato a Milano le sue creazioni femminili per la prossima Primavera/Estate, cromaticamente affascinanti, raffinatissime, dalla natura sognante e concreta al tempo stesso.

La luce, punto fermo della sua ricerca stilistica, si traduce, questa volta, in un tenue bagliore dorato



a cura di Vittoria Romagnuolo