L'idea del viaggio in terre lontane ispira il look delle donne che trascorrono la stagione calda in città, pronte a partire per le mete di vacanza con capi leggerissimi, facili da indossare ma sempre sofisticati e chic. La palette cromatica è animata da contrasti forti solo in apparenza: su tutto domina la delicatezza assoluta

a cura di Vittoria Romagnuolo