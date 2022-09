3/20 Courtesy Etro press office

"Mi sono affidato a me stesso e alla gioia di essere qui, ho deciso - racconta il designer siciliano - di far valere le cose belle che amo di questo lavoro. Da quando sono arrivato in azienda mi sono chiesto cosa fosse Etro per me e ho cercato di liberarmi dal passato perché mi è sembrato una trappola”

Moda, Marco De Vincenzo nuovo direttore creativo di Etro