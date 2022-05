Moda, Marco De Vincenzo nuovo direttore creativo di Etro

approfondimento

Dopo il diploma all'Istituto Europeo di Design di Roma, nel 2000, De Vincenzo ha iniziato una lunga collaborazione con Fendi per le linee accessori per poi lanciare la sua linea eponima di pret-à-porter femminile nel 2009, anno in cui ha vinto il concorso per i nuovi talenti 'Who is on Next?' organizzato da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia. Veronica, Kean e Jacopo Etro hanno confermato la collaborazione con la maison per continuare la strategia di sviluppo del brand in partnership con L Catterton. Fabrizio Cardinali, ceo di Etro, ha dichiarato: "Nell'ambito del nuovo corso del brand, accogliamo con entusiasmo l'ingresso di Marco De Vincenzo. Grazie alla sua sensibilità per colori, stampe e tessuti, siamo sicuri che Marco saprà interpretare al meglio lo straordinario heritage di Etro con nuove declinazioni per le diverse collezioni del brand, dando anche un nuovo impulso al mondo degli accessori".