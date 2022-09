Kim Kardashian arriva a Milano per Dolce&Gabbana. VIDEO

L’imprenditrice e la maison svelano una nuova collaborazione per la Milano Fashion Week condividendo un video vintage e raffinato sui social Condividi

Kim Kardashian sfoggia un look total black in un video in bianco e nero pubblicato sul suo profilo Instagram e su quello di Dolce&Gabbana. La star dei social scende da un jet privato in un aeroporto vintage che chiaro omaggio all'arrivo di Anita Ekberg nel film La Dolce Vita di Fellini ed è subito glamour.

Un’amicizia che dura da anni approfondimento Moda, dal 20 al 26 settembre torna la Fashion Week a Milano Dolce&Gabbana avrebbe contattato Kim Kardashian per realizzare un video speciale che già ci fa assaporare l’atmosfera della Milano Fashion Week che sta per iniziare. Infatti Kardashian è attesa nella città della moda per sfilare in passerella sabato prossimo. L’amicizia con la famiglia Kardashian dei due stilisti italiani è stata già confermata con il matrimonio di Kourtney Kardashian a Portofino, curato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana in persona. I due hanno vestito la sposa, ma anche tutto il resto della famiglia, con abiti ripresi dagli archivi vintage dal 1991 al 2001 del celebre marchio.

Travis Barker e Kourtney Kardashian, matrimonio tris a Portofino. FOTO Barocche e rock 'n roll, le nozze, celebrate in grande stile, sono state progettate dalla sposa insieme a Domenico Dolce e Stefano Gabbana che hanno impresso sull'intera cerimonia la loro inconfondibile firma. A Portofino, per l'evento più glamour dell'anno, è sbarcato l'intero clan Kardashian-Jenner Travis Barker e Kourtney Kardashian hanno detto sì per la terza volta a Portofino, in Italia, come anticipato dopo il sì civile a Santa Barbara lo scorso 15 maggio. Il matrimonio è stato celebrato all'interno di un fine settimana di festeggiamenti in grande stile cui hanno partecipato tutti i membri della famiglia, compresi i figli degli sposi avuti dalle precedenti unioni Kourtney Kardashian ha scelto ancora una volta l'abito corto per le sue nozze italiane. L'abito è una creazione Dolce e Gabbana realizzato dagli stilisti in concerto con la sposa. In stile retrò, il minidress bustier in tessuto satinato è ispirato alla lingerie ed è arricchito con dettagli in pizzo. La sposa ha indossato guanti lunghi di tulle che lasciavano scoperte le dita Lo spettacolare velo della sposa è certamente l'elemento che ha rubato la scena: completamente ricamato a mano, è stato impreziosito con motivi simbolici e benauguranti realizzati con tecniche che ricordano alcuni tatuaggi di Travis Barker. Riconoscibili, i fiori dei giardini di Portofino, una grande figura della Vergine Maria, e le parole "family loyalty respect" come sigillo delle promesse

Gli abiti Dolce&Gabbana di ieri e di oggi GUARDA ANCHE Tutti i video di moda In vista del lancio della collezione Primavera Estate 2023 alla Milano Fashion Week, Kim Kardashian ha svelato su Instagram che porterà con lei in Italia tutti gli abiti Dolce&Gabbana acquistati nel corso degli anni, riadattati per l’evento di quest’anno. Nei giorni scorsi aveva postato sui social anche gli outfit prima e dopo le modifiche sottolineando le piccole differenze con i vari commenti dei follower che hanno detto la loro sotto i vari post.

Cosa bolle in pentola? Il video dell’arrivo di Kim Kardashian a Milano mostra un plotone di paparazzi ad attenderla. La pregano di posare per qualche foto, ma lei con atteggiamento da vera diva si copre con la mano e si allontana velocemente fino allo schermo nero con l’hashtag #CiaoKim. Non ci resta che aspettare il 24 settembre alle 14.30 per vedere cosa ha pensato il brand italiano per lei e come sarà la sfilata ufficiale per presentare la nuova collezione 2023 con stile e originalità.