Kourtney Kardashian ha scelto ancora una volta l'abito corto per le sue nozze italiane. L'abito è una creazione Dolce e Gabbana realizzato dagli stilisti in concerto con la sposa. In stile retrò, il minidress bustier in tessuto satinato è ispirato alla lingerie ed è arricchito con dettagli in pizzo. La sposa ha indossato guanti lunghi di tulle che lasciavano scoperte le dita

