Travis Barker e Kourtney Kardashian si sono sposati in gran segreto

I due innamorati hanno detto Sì nella One Love Wedding Chapel alla presenza di un sosia di Elvis Presley, come da tradizione. Non sarà l'unica cerimonia per la chiacchierata coppia di Hollywood

Le nozze a Las Vegas dopo i Grammy Awards

Da quando Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno cominciato a uscire insieme la loro relazione, iniziata in sordina, è diventata super chiacchierata, soprattutto per la volontà dei due di non nascondere la loro passione che si è manifestata sempre più insistentemente con apparizioni pubbliche condite da abbracci appassionati e baci hot a favore di obiettivo.

Al centro delle pagine di gossip dei media di tutto il mondo, il musicista tatuato e la primogenita di Kris Jenner sono diventati, mese dopo mese, sempre più protagonisti dello showbiz dimostrando che, ancora una volta, la coppia è ancora una formula vincente tra le colline di Hollywood.

I fan, che li hanno seguiti nelle loro vacanze in Italia e sui red carpet degli eventi più prestigiosi dell'ultima stagione, non potranno però godere delle immagini del matrimonio ultra segreto che i due avrebbero celebrato a Las Vegas qualche giorno fa, più precisamente nelle ore successive alla notte di premiazione dei Grammy Awards 2022 dove Barker si è esibito alla batteria per un medley con H.E.R. e Lenny Kravitz.

La coppia è stata sorpresa mentre accedeva alla celebre One Love Wedding Chapel della città insieme alla security e a un fotografo privato; agli altri fotografi in zona non è stato consentito l'accesso alla cappella dove i due avrebbero detto “Sì, lo voglio” alla presenza di un officiante travestito da Elvis, come nella migliore delle tradizioni a stelle e strisce.