The Kardashians, trailer della serie originale in uscita il 14 aprile

A meno di un mese dal debutto di The Kardashians, l’attesissima serie originale per Disney+ in arrivo sulla piattaforma il 14 aprile (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), è uscito il trailer che offre alcune gustose anticipazioni.



Dato che l'attesa si taglia con il coltello e che il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, Disney+ ha pensato bene di centellinare l’hype, rilasciando di tanto in tanto qualche nuova piccola indiscrezione.



Ricordiamo che questa serie è un progetto totalmente nuovo: dopo che alla famiglia Kardashian è stato intitolato un programma monografico, trasmesso dal 2007 al 2021 (in Italia con il titolo di Al passo con i Kardashian), i componenti del blasone più famoso degli Stati Uniti d'America sono stati poi protagonisti di innumerevoli spin-off.



Questa nuova serie, invece, è un progetto nato ex novo.



Potete guardare il trailer ufficiale della serie originale The Kardashians nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.