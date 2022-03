Kanye West uccide la versione in plastilina di Pete Davidson. VIDEO

Il rapper ha pubblicato lo strano e inquietante videoclip appena dopo l'arrivo della dichiarazione da parte del giudice che lui e la sua ex moglie sono legalmente separati. Kim Kardashian adesso è fidanzata con Davidson e basta guardare il video condiviso dal musicista sul suo profilo di Instagram per capire cosa ne pensa della nuova liaison della sua ex... Non l'ha presa molto bene, ecco

È stato pubblicato un videoclip molto strano e inquietante, della canzone Eazy di Kanye West. Il video è apparso su un profilo di YouTube che non appartiene al musicista, tuttavia Kanye West l’ha condiviso sul proprio account ufficiale di Instagram non appena il giudice ha dichiarato ufficialmente che lui e Kim Kardashian sono legalmente separati. La richiesta al giudice era stata fatta da lei, che adesso è legata sentimentalmente all’attore del Saturday Night Live Pete Davidson. Ebbene, vedere cosa accade a una specie di bambola voodoo con le fattezze che in maniera chiarissima rievocano quelle di Davidson nel video di Eazy è abbastanza inquietante. Nonché abbastanza eloquente: se qualcuno non si fosse ancora accorto che Kanye West è geloso marcio e che vorrebbe riavere a tutti i costi la sua ex compagna, a costo di sbaragliare il suo nuovo rivale in amore, adesso c'è un video che prova tutto ciò. La bambola voodoo in questione è un pupazzo in plastilina che raffigura l’inconfondibile Pete Davidson, di cui evidenti sono i suoi tratti somatici à la Jackass (assomiglia molto alla banda di pazzi scatenati capitanata da Johnny Knoxville e Steve O, non notate?). Potete guardare il videoclip di Eazy con la versione in plastilina di Pete Davidson che fa una gran brutta fine nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Non era comunque un mistero il fatto che il rapper odiasse dal più profondo del cuore il nuovo partner della sua ex. Anche ben prima della pubblicazione di questo video "incriminato", Kanye West aveva detto apertamente - e a più riprese - cosa pensa di Pete Davidson e del fatto che Kim Kardashian lo frequenti.



“Dio mi ha salvato dall’incidente affinché potessi prendere Pete Davidson a calci in c**o”, si ascolta rappare nel brano Eazy, in cui l’artista è in feat. con The Game.

La canzone è stata pubblicata all'inizio del nuovo anno, verso la metà di gennaio. Adesso di quella canzone è arrivato anche il video in claymation (parola macedonia inglese che indica quella tecnica cinematografica della plastilina animata, tipica della tecnica di animazione a passo uno).

Le immagini mostrano però uno scenario ben peggiore rispetto a quello suggerito dal testo di Eazy: vediamo la versione in plastilina di West oltrepassare decisamente quei “calci in c**o” di cui canta: arriva infatti ad ammazzare il nuovo compagno della sua ex moglie.