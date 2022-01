Kanye West VS Kim Kardashian e il suo nuovo fidanzato nel singolo Eazy

Il rapper ha pubblicato un brano inedito (che probabilmente confluirà nella tracklist del seguito di “Donda”, a cui attualmente sta lavorando). Nel testo della canzone attacca l’ex moglie Kim Kardashian, alludendo in più punti al divorzio. E cita senza mezzi termini anche il comico e attore del Saturday Night Live che sta frequentando la sua ex coniuge da quando si è separata da lui. Gli promette che non gliela farà passare liscia, parafrasando il testo della canzone in maniera meno scurrile...

Kanye West ha pubblicato un brano inedito, intitolato Eazy, in cui attacca Kim Kardashian e se la prende con il suo nuovo fidanzato, Pete Davidson.



Questa canzone, nata dalla collaborazione con The Game, probabilmente confluirà nella tracklist del seguito di Donda, dato che il rapper proprio in questo periodo si è chiuso nuovamente in studio per lavorare al sequel del suo ultimo disco.



Nel testo di Eazy, West (o Ye, come vorrebbe farsi chiamare ora) attacca la celebre ex moglie, alludendo in più punti al loro celeberrimo divorzio.

Si sente affermare che è “il migliore di sempre” e che non vuole “negoziare con gli psicologi”.



Cita anche Pete Davidson, il comico e attore del Saturday Night Live che frequenta Kim Kardashian da quando si è separata da West. Lo chiama in causa senza alcun tipo di dissimulazione e senza mezzi termini, promettendogli che non gliela farà passare liscia (parafrasiamo, perché Kanye West usa paroline “un filino” più crude, che vi proponiamo - con nostra censura - di seguito).



“Dio mi ha salvato da un incidente così potrò fare il c**o a Pete Davidson”, si ascolta nel brano.