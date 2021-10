Travis Barker e Kourtney Kardashian si sposano: le foto della proposta

approfondimento

Megan Fox e Kourtney Kardashian insieme per la nuova campagna di SKIMS

La relazione tra Kourtney Kardashian e Travis Barker, 45 anni, è nata (almeno ufficialmente) a inizio 2021 dopo anni di grande amicizia. A maggio, dopo un viaggio a Disneyland insieme (e dopo che Barker si è fatto tatuare le parole "Ti amo" con la calligrafia della compagna), il batterista dei Blink-182 ha scritto su Instagram che la 42enne era "l'amore della mia vita". La figlia di Barker, Alabama Luella Barker, si è congratulata via social con suo padre e con Kourtney “Così felice per voi ragazzi, vi amo entrambi!”. Anche il figlio di lui, Landon Asher Barker, ha voluto fare gli auguri alla coppia. “Sono così felice per voi ragazzi, vi voglio tanto bene”. Kim ha commentato pubblicando semplicemente gli emoji dell'anello e del cuore, e ha poi condiviso un video della coppia che si bacia sulla sua Instagram Story con la canzone "Marry You" di Bruno Mars in sottofondo. Barker ha parlato della sua storia d'amore con l'imprenditrice in un'intervista su Nylon. Grazie a lei ha deciso di tornare a viaggiare in aereo dopo tanti anni, da quando nel 2008 è stato coinvolto in un incidente aereo. "Ho fatto un patto con lei, che mi ha detto: 'Mi piacerebbe tanto viaggiare con te. Voglio andare in Italia con te. Voglio andare a Cabo con te. Voglio andare a Parigi con te. Voglio andare a Bora Bora con te'", ha ricordato lui. "E ho detto: 'Beh, quando arriverà il giorno in cui vorrai volare, ti dirò che lo farò con te. Farei qualsiasi cosa con te. E dammi solo 24 ore di preavviso.' Ed è quello che ha fatto".

Travis Barker e Kourtney Kardashian, il passato

Barker è stato precedentemente sposato con l'attrice Melissa Kennedy, un matrimonio durato dal 2001 al 2002. Il batterista si è risposato poi con la modella Shanna Moakler, un legame durato dal 2004 al 2008 e con la quale ha avuto i due figli: Alabama, 15 anni, e Landon, 18 anni. Kourtney non è mai stata sposata ma ha avuto tre figli dal suo ex compagno Scott Disick. Penelope Scotland, 9 anni, Mason Dash, 11 anni, e Reign Aston, 6. Kardashian e Disick si sono frequentati a intermittenza dal 2006 al 2015.