Kourtney Kardashian ci dà un taglio: nuovo look su Instagram

Kourtney Kardashian, il bob opera di Travis Barker

Kourtney ha fatto sapere che il nuovo look è opera del fidanzato, il batterista dei Blink-182 Travis Barker. In realtà Barker ha tagliato solo una parte della chioma scura di Kourtney, che ha poi fatto perfezionare il nuovo look dall'hair stylist Peter Savic. Il batterista, 45 anni, ha commentato "Sei perfetta". Anche la modella Hailey Bieber ha detto la sua sotto il post: “Molto carino!”; "Ora è un bob", ha aggiunto la top model Winnie Harlow. Intanto la storia d'amore tra la star 42enne e il musicista procede a gonfie vele. I due, amici da anni, si sarebbero messi insieme ufficialmente nel febbraio 2021. Alcuni fan hanno addirittura pensato che dopo un viaggio a Las Vegas dello scorso luglio, i due si siano segretamente sposati. La figlia di Barker, Alabama, 15 anni, ha recentemente dato ancora più credito alla teoria riferendosi a Kourtney come alla sua "matrigna". In molti hanno sospettato anche che la 42enne fosse incinta, ma i rumor sono stati smentiti dalla diretta interessata: “Sono una donna con un corpo” ha commentato, come riportato da JustJared. Kourtney in passato è stata legata a Scott Disick dal quale ha avuto tre figli: Mason, 10 anni, Penelope, 7 e Reign 5. Travis ha due figli, nati dall'amore con la ex moglie, l'ex-playmate Shanna Moakler: Landon Asher, nato il 9 ottobre 2003, e Alabama Luella, nata il 24 dicembre 2005.