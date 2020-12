Kourtney Kardashian diventa attrice: sarà nel film He's All That

Sono appena cominciate le riprese di “He's all that”, remake del film del 1999 “ She's all that ”, conosciuto in Italia con il titolo di “Kiss me”. Nel film reciterà anche Kourtney Kardashian, come ha annunciato la stessa it-girl su Instagram. “Studiando” ha scritto la sorella maggiore di Kim nel post, nel quale si mostra sdraiata sul letto con il copione in mano. L' outfit di Kourtney non sembra molto casalingo: giacca nera con ampia scollatura, minigonna in pelle con annesso grembiulino color cammello e stivaloni al ginocchio neri. Tra i tanti commenti al post spicca anche quello di Addison Rae , tiktoker e migliore amica di Kourtney, che reciterà con lei nel film.

Di cosa parla “He's all that”

Il film del 1999 raccontava la storia del liceale Zachary Stiller la cui fidanzata, molto popolare, lo lascia per una star dei reality. Zach fa quindi una scommessa con un suo amico e decide di trasformare una delle sue compagne di classe in una candidata al titolo di reginetta del ballo di fine anno. In questa nuova versione del film sarà Addison ad interpreterà il ruolo di una famosa influencer che cercherà di trasformare uno dei suoi compagni nerd nel nuovo re del ballo di fine anno. “Il mio sogno si sta avverando” ha commentato la tiktoker, al suo primo ruolo cinematografico. “Sono entusiasta di poter condividere finalmente la notizia che ho l’opportunità di debuttare come attrice in He’s all that, che è il remake di uno dei miei film preferiti di tutti i tempi, She’s all that. Non vedo l’ora di poter lavorare con questo fantastico team e con tutte le persone coinvolte nella realizzazione del film. Sono davvero grata a tutti coloro che mi hanno dato questa incredibile opportunità”. “He's all that” sarà diretto da Mark Waters e scritto dallo sceneggiatore della pellicola originale, R. Lee Fleming. Per vederlo bisognerà aspettare il 2021.