Kourtney Kardashian e Travis Barker in vacanza in Italia

Travis Barker, la foto su Instagram

Da un lato una delle modelle e celebrity più influenti a livello internazionale, dall’altro l’iconico batterista dei Blink-182, ovvero una delle formazioni di maggior successo nella storia della musica che vanta singoli iconici come All the Small Things, certificato con due dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 1.200.000 copie.

Nelle scorse ore Travis Barker, classe 1975, ha condiviso uno scatto romantico in compagnia della sua dolce metà, alle loro spalle il suggestivo panorama offerto da Portofino.