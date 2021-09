Megan Fox e Kourtney Kardashian insieme per la nuova campagna di SKIMS

L'attrice e l'influencer insieme sul set

approfondimento

“Il cotone non è mai stato così bello” si può leggere da uno dei post Instagram della campagna: non servono artifici particolari per mettere in risalto la bellezza naturale di Megan Fox e Kourtney Kardashian, modelle d'eccezione per i nuovi prodotti in cotone del marchio SKIMS, lanciati da poco nello store online e suoi profili social del brand. Ancora una volta Instagram si conferma il migliore veicolo commerciale dei rivoluzionari articoli intimi ideati da Kim Kardashian che per lanciare i suoi prodotti, super desiderati dalle donne di tutto il mondo, non ha mai esitato ad usare come testimonial donne di tutte le età e di tutte le taglie, dello showbiz e non. Torna a posare sul set di SKIMS per la nuovissima campagna pubblicitaria la splendida Kourtney Kardashian, sorella maggiore di Kim e founder dell'avventura editoriale Poosh. Con lei la bella Megan Fox, attrice ed imprenditrice. L'attenzione sulle due testimonial, ritratte con un look che le vede simili, entrambe con i lunghi capelli scuri sciolti, è tutta sulle loro vicende private. Le due modelle sono recentemente apparse in pubblico con i nuovi partner, nello specifico agli MTV VMAs a New York lo scorso 12 settembre, e anche in quell'occasione hanno destato scalpore.