Megan Fox sul nude look dei VMA: "Lo ha scelto MGK"

È stata la coppia d'oro e più discussa degli appena conclusi VMA. Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno incantato tutti con la loro bellezza e il loro look. Per l'attrice un outfit total nude che ha lasciato ben poco all'immaginazione. "Lo ha scelto MGK" ha rivelato in seguito

La loro presenza ha fatto molto discutere alla cerimonia degli Mtv Video Music Awards della scorsa domenica 12 settembre. Non solo per la rissa mancata tra Conor McGregor e MGK, ne tanto meno per il premio “Best Alternative” vinto dal cantante. A rapire gli occhi dei fan di tutto il mondo, il look di Megan Fox che si è presentata in forma smagliante. A scegliere l’outifit dell’attrice di “Transformers”, il fidanzato MGK: “Mi ha detto che sarei stata come nuda e gli ho risposto: quello che vuoi”.

Megan Fox e l’abito nude indossato ai VMA approfondimento Machine Gun Kelly e Conor McGregor, il litigio ai VMA. VIDEO L’attrice di “Jennifer’s Body” ha incantato il mondo intero alla cerimonia di consegna dei VMA, la scorsa domenica 12 settembre, dove si è presetata al Brooklyn Barclays Center di New York, per accompagnare il fidanzato, il 31enne rapper Machine Gun Kelly, in un abito da capogiro, che rivelerà in seguito essere stato scelto proprio dalla sua dolce metà. Un aderente midi-dress firmato Mugler, trasparente e tempestato di brillanti, che Megan ha indossato lasciando in bella mostra la lingerie silver e accompagnandolo alla folta capigliatura “wet look”. È stata la stessa artista a regalare poco dopo ai media, qualche aneddoto circa la scelta della mise, rivelando che lo scetto MGK ha avuto un ruolo di spicco sulla decisione finale. “Mi ha detto, “Sarai come nuda stanotte”. Gli ho risposto, “Quello che vuoi, daddy!”, ha commentato Fox a Entertainment Tonight. Ai VMA ha vinto però anche la bellissima coppia. Con Machine Gun Kelly in tuxedo rosso, i due artisti sono apparsi più innamorati e felici che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megan Fox (@meganfox)