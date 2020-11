Megan Fox: il nuovo tatuaggio è dedicato a Machine Gun Kelly?

L'attrice ha mostrato un nuovo tatuaggio durante gli American Music Awards di domenica: secondo i fan è un omaggio al suo nuovo fidanzato

Megan Fox (FOTO) ha dedicato un tatuaggio a Machine Gun Kelly? Se lo chiedono i fan dell'attrice che domenica, in occasione degli American Music Awards, hanno notato la scritta "el pistolero" (soprannome di Machine Gun Kelly) sulla sua clavicola.

Megan Fox e Machine Gun Kelly, tatuaggio di coppia approfondimento Machine Gun Kelly e Megan Fox ufficializzano la relazione su Instagram L'attrice e il cantante hanno debuttato ufficialmente come coppia sul red carpet del Microsoft Theatre di Los Angeles in occasione degli American Music Awards 2020. Megan ha sfoggiato un nuovo tatuaggio sulla clavicola, la scritta “el pistolero”: in tanti sono convinti sia una dedica al fidanzato, soprannominato proprio “pistolero”. Pare proprio che i due abbiano deciso di farsi un tatuaggio di coppia: nella canzone di Kelly "Banyan Tree (Interlude)", una traccia dal suo album "Tickets to my Downfall", si sente una conversazione tra i due che fa intuire il fatto che si siano fatti tatuare insieme. "Quattro mesi fa eravamo qui e ti ho incontrato. Non è possibile", si sente dire dall'attrice a Kelly. Poi ancora: "Come se tu ti fossi appena tatuato le mie iniziali e io il tuo soprannome".

Megan Fox - ©Getty

Megan è un'appassionata di tatuaggi. Dalla citazione di Friedrich Nietzsche sulla schiena al personaggio cinese dietro il collo, l'attrice ha numerosi disegni sul corpo, alcuni dei quali di cui si è pentita. La star di "Transformers" aveva infatti un ritratto di Marilyn Monroe sull'avambraccio. “Ammiro molto Marilyn Monroe, ma non tenterei mai di emularla. Ho fatto il tatuaggio come avvertimento - aveva rivelato anni fa a Us Weekly - Mi avverte di non lasciarmi trattare così male dall'industria cinematografica”. Qualche anno dopo Megan Fox ha confermato di aver rimosso il tatuaggio a causa della sua "energia negativa". "Lo sto rimuovendo. È un riferimento negativo, perché lei soffriva di disturbi di personalità ed era bipolare. Non voglio attirare questo tipo di energia negativa nella mia vita", aveva spiegato alla rivista italiana Amica.

Megan Fox e Machine Gun Kelly sul red carpet Megan ha indossato per l'occasione un abito verde dai tagli geometrici firmato Azzi and Osta, mentre Machine ha sfoggiato un completo bianco di Balmain con una profonda scollatura che ha svelato i tatuaggi sul petto. È stata proprio Megan ad annunciare l'esibizione di Machine Gun Kelly sul palco degli AMA's, dove ha cantato "Bloody Valentine" (nel cui video hanno recitato insieme) e "My ex's best friend". “Una volta nella vita, la magia può accadere - ha detto lei al pubblico, aggiungendo - Per quanto riguarda questo prossimo artista, siamo stati tutti affascinati dal suo debutto nel 2012”.