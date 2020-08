Brian Austin Green su un possibile ritorno con Megan Fox

Brian Austin Green , 47 anni, ha quindi rivelato ai fan che, nonostante al momento l'ex moglie stia frequentando il rapper Machine Gun Kelly , è impossibile dire cosa riservi il futuro. "Mai dire mai - ha detto l'indimenticato interprete di David Silver – Le persone percorrono dei sentieri nella vita: a volte si cammina insieme e ci si guarda negli occhi, a volte invece si scelgono strade diverse. Abbiamo avuto una straordinaria relazione di 15 anni. Abbiamo tre bellissimi bambini. Abbiamo condiviso molto insieme e ne abbiamo passate davvero tante” ha continuato l'attore. “In questo momento i percorsi sono diversi e lei è sulla sua strada facendo ciò che sente di dover fare per essere felice e io sono sul mio cammino facendo ciò che sento di dover fare per essere felice. Questo né per mancanza di amore per i bambini né per mancanza di responsabilità” ha spiegato ancora ai suoi follower.

approfondimento

Megan Fox e Machine Gun Kelly, l'amore nato sul set

Nonostante all'inizio non abbia preso bene la notizia della nuova relazione dell'ex moglie, durante la diretta Instagram Brian ha dichiarato di augurare "tutto il meglio" a Megan e al suo nuovo ragazzo. "Se mi piace il nuovo uomo di Megan?" ha chiesto, leggendo la domanda di un fan. "Non l'ho mai incontrato, non ne ho idea”. "Posso dire, sì, ho sentito brutte storie su di lui, ma ho sentito anche brutte storie su di me e so che la maggior parte di queste non sono vere", ha aggiunto Green. “A partire da ora, non ho alcun problema con lui. Spero davvero che lui e Megan siano felici”. Brian, che con Megan Fox ha avuto tre figli, Noah (7 anni), Bodhi (6) e Journey (3), ha poi spiegato che sarebbe egoista da parte sua desiderare che la sua ex "sia felice solo con me. Siamo stati insieme per 15 anni. Se questa storia è giunta al termine, allora così sia. Non è un fallimento – ha rivelato ancora Brian - Era una relazione davvero speciale, e lo è ancora. Penso che i nostri percorsi continueranno paralleli l'uno all'altro. Non sarà necessariamente lo stesso percorso, ma va bene", ha aggiunto. "A volte devi davvero andare lontano da qualcosa per trovare un terreno più stabile su cui stare”. Se quindi Brian Austin Green non esclude in futuro di tornare con la ex moglie, Megan sembra molto felice accanto a Machine Gun Kelly. I due hanno da mesi ufficializzato la relazione anche su Instagram dove, a corredo di una foto di coppia, lei ha scritto: “Ragazzo dolorosamente bello... Il mio cuore è tuo”.