Megan Fox e Machine Gun Kelly, l'amore nato sul set

Prima mano nella mano all’uscita di un bar di Los Angeles, poi un bacio appassionato prima di andarsene. Megan Fox ( FOTO ) e Machine Gun Kelly appaiono per la prima volta in pubblico confermando la loro storia d’amore nata sul set . La 34enne attrice si è legata al rapper e attore statunitense negli ultimi mesi ed era già apparsa nell’ultimo video del cantante “Bloody Valentine”. Le voci di una storia tra i due erano ormai all’ordine del giorno ma ora la conferma è arrivata con foto inequivocabili. Poco dopo la pubblicazione del video “Bloody Valentine” dove i due sono protagonisti di alcune scene travolgenti, Machine Gun Kelly ha rilasciato un dietro le quinte che già mostrava un bel rapporto tra i due. Il rapper è divenuto famoso anche per un dissing con Eminem, un botta e risposta a colpi di rime che portò Slim Shady a pubblicare la canzone “Killshot”.

Le parole del marito Brian Austin Green

Circa un mese l’ex marito di Megan Fox (FOTO), l’attore Brian Austin Green, aveva rivelato di essere stato lasciato. In un podcast aveva spiegato che l’attrice era tornata cambiata dopo aver partecipato alle riprese di un film. Il ritorno alla vita reale non era stato semplice e lo stesso Brian Austin Green aveva proposto un periodo di pausa per capire se le cose potessero tornare a funzionare. Nello stesso podcast l’attore ha anche parlato di una possibile relazione tra l’ex e Machine Gun Kelly sottolineando di reputarlo un buon ragazzo. Su Megan Fox ha invece affermato di aver avuto una relazione straordinaria “io so che la amerò sempre e che lei mi amerà per sempre. Come famiglia, abbiamo costruito qualcosa di davvero bello e speciale. Non vogliamo perderlo. Cercheremo di restare amici e di essere uniti di fronte ai bambini. Faremo le vacanze tutti insieme e staremo uniti per loro, i nostri figli”.

Il divorzio e il nuovo flirt di Brian Austin Green

Megan Fox e Machine Gun Kelly erano stati avvistati già il 15 maggio in auto in attesa di acquistare cibo d’asporto. I due hanno iniziato a frequentarsi durante le riprese del film “Midnight In The Switchgrass” girato ad inizio marzo prima del blocco a causa del Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Megan Fox aveva già chiesto il divorzio da Brian Austin Green nel 2015 a causa di differenza inconciliabili. L’attrice era ritornata poi sui suoi passi e dal loro amore è nata la terza figlia Journey River Green dopo Bodhi Ransom e Noah Shannon. Tre anni dopo è arrivata la seconda richiesta che ha posto la parola fine alla loro relazione. Pochi giorni fa Brian Austin Green è stato avvistato in compagnia di Courtney Stodden, modella, cantante salita agli onori della cronaca per aver sposato a soli 16 anni l’attore Doug Hutchison. L’attenzione dei media attorno a questo matrimonio la portarono ad apparire in numerosi reality. Nel 2018 la donna ha chiesto il divorzio e a marzo 2020 ha finalizzato l’accordo.