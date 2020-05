Megan Fox e Brian Austin Green annunciano il divorzio

Secondo quanto rivelato dalla stampa, Megan Fox sarebbe molto vicina a Machine Gun Kelly , rapper e attore conosciuto sul set di “ Midnight in the Switchgrass” . Il film, girato a Portorico, li vede entrambi protagonisti. E, Brian Austin Green, ha spiegato di essersi sentito lontano dalla moglie proprio in quell’occasione, quando lei ha lasciato gli Stati Uniti per girare la pellicola. Quando Megan è tornata a casa, Brian le ha concesso un po’ di tempo per tornare alla vita di prima. Ma nulla è stato più lo stesso, e i due si sono dovuti arrendere all'evidenza.

«Abbiamo avuto una relazione meravigliosa , la amerò per sempre e so che anche lei mi amerà sempre »: con queste parole l’attore ha ora confermato la fine del suo matrimonio. L’ha fatto durante un episodio del suo podcast “Context”, cogliendo un po’ di sorpresa i fan, abituati alla sua riservatezza.

“Alla fine le farfalle si annoiano sedute troppo a lungo su un fiore. Cominciano a sentirsi soffocate. È un mondo grande, e vogliono viverlo”: la criptica didascalia, pubblicata da Brian Austin Green su Instagram qualche giorno fa, aveva fatto temere il peggio. I fan e la stampa hanno subito pensato che c’entrasse in qualche modo la sua relazione con Megan Fox, e non avevano torto.

Le parole di Megan Fox

«Quando ho realizzato che ero fuori dal Paese e lavoravo da sola, mi sono sentita più simile a me stessa e mi sono piaciuta di più durante quell’esperienza e penso che potrebbe essere qualcosa che valga la pena provare», ha detto Megan Fox. Nel sentire quelle parole, l’attore di “Beverly Hills 90210” ha dichiarato di essersi sentito scioccato ed arrabbiato, ma di aver poi realizzato che non poteva arrabbiarsi perché la moglie diceva di sentirsi meglio in quel modo. «Non è stata una sua scelta. Ne abbiamo parlato un po’ di più e ci siamo detti “separiamoci per un po’”», ha spiegato.

«Per quanto riguarda la famiglia, ciò che abbiamo costruito è davvero bello ed è davvero speciale. Quindi abbiamo deciso di assicurarci di non perderlo. Saremo sempre un fronte unito per i bambini. Faremo vacanze in famiglia» ha poi detto a proposito dei loro tre figli, e di come pensano di gestire la separazione ai loro occhi.

Davvero Megan sta con Machine Gun Kelly? «Non l’ho mai incontrato, ma Megan e io abbiamo parlato di lui. Mi ha detto che è un ragazzo davvero gentile e sincero. Mi fido del suo giudizio. Ha sempre avuto un buon giudizio. Non voglio che la gente pensi che sono cattivi o che io sia in qualche modo vittima di tutto ciò, perché non lo sono». Chissà se, questa volta, sarà davvero un addio definitivo...