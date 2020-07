Megan Fox e Machine Gun Kelly parlano del loro futuro

Sembra scritta nel destino la storia tra Megan Fox ( FOTO ) e Machine Gun Kelly . L’attrice e il rapper ed attore hanno parlato per la prima volta della loro relazione in un’intervista congiunta registrata per un famoso podcast statunitense. I due hanno raccontato com’è nato il loro amore ma soprattutto della profezia dell’attrice. Megan Fox ( il trailer del film Rogue ) ha infatti dichiarato che aveva già intuito, prima di conoscerlo, che sarebbe successo qualcosa tra lei e il collega. La coppia si è incontrata per la prima volta sul set di “Midnight in the Switchgrass” ed è proprio lì che è iniziata la loro storia d’amore .

Megan Fox: “Machine Gun Kelly è una fiamma gemella”

Megan Fox (i migliori film) ha raccontato nei dettagli l’incontro con Machine Gun Kelly: "Prima delle riprese ho chiesto: 'chi interpreterà quel ruolo'. E mi hanno detto: 'Oh, abbiamo appena preso Machine Gun Kelly'. Immediatamente mi sono detta 'oh oh'. Perché sentivo che sarebbe successo qualcosa, ma non ero sicura di cosa. Sentivo solo, nel profondo della mia anima, che qualcosa sarebbe arrivato. E poi ci siamo incontrati sul set". Anche Machine Gun Kelly ha raccontato del loro incontro e dell’ansia di conoscerla: "Le nostre roulotte erano una vicina all'altra così aspettavo seduto sui gradini della mia roulotte ogni giorno, solo per avere un attimo di contatto visivo. Lei ha gli occhi più incredibili che abbia mai visto" ha detto l'artista. Un amore a prima vista come ha raccontato la coppia. In particolare Megan Fox ha rivelato che nell’esatto secondo in cui si è trovata in una stanza con lui, l’ha guardato negli occhi e sapeva di aver incontrato quella che lei ha apostrofato come fiamma gemella: “Invece di anima gemella, una fiamma gemella è dove un'anima trascende in un livello così alto che può essere divisa in due diversi corpi allo stesso tempo. Quindi siamo due metà della stessa anima. Gliel'ho detto immediatamente, perché l'ho sentito subito”.