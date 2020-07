Machine Gun Kelly e Megan Fox ufficializzano la relazione su Instagram

Il musicista e l’attrice hanno ufficializzato la loro relazione con uno scatto pubblicato su Instagram. A maggio Megan Fox ha chiuso il suo matrimonio con Brian Austin Green

Dopo aver raccontato il primo incontro e l’inizio della loro relazione, Machine Gun Kelly e Megan Fox (FOTO) pubblicano su Instagram lo loro prima foto di coppia. Nel profilo del musicista è presente uno scatto in bianco e nero che immortala i due protagonisti di uno dei gossip più chiacchierati degli ultimi mesi. Presente anche una dedica romantica a Megan Fox (il trailer del suo ultimo film Rogue): "Ho aspettato un'eternità per trovarti di nuovo". Viene ufficializzata così anche sui social la storia d’amore tra l’attrice e Machine Gun Kelly. Una relazione nata sul set di “Midnight in the Switchgrass”, pellicola che vede i due come protagonisti.

Megan Fox: “Machine Gun Kelly è una fiamma gemella” A maggio Megan Fox ha chiuso il suo matrimonio con Brian Austin Green. Legata al protagonista di Beverly Hills 90210 per 10 anni, l’attrice ha scelto di troncare la relazione dopo aver conosciuto Machine Gun Kelly. Madre di tre figli, Megan Fox ha raccontato in un recente podcast di essere già pronta per il matrimonio e di non escludere la possibilità di un figlio. Infatti, approfittando della presenza di un’astrologa, l’attrice ha chiesto alle carte chi sarà la futura moglie di Machine Gun Kelly e se ci saranno figli in futuro. Durante l’intervista ha raccontato anche di considerare Machine Gun Kelly, come fiamma gemella: “Invece di anima gemella, una fiamma gemella è dove un'anima trascende in un livello così alto che può essere divisa in due diversi corpi allo stesso tempo. Quindi siamo due metà della stessa anima. Gliel'ho detto immediatamente, perché l'ho sentito subito”.