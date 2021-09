MTV Video Music Awards, la lite

MTV Video Music Awards 2021, tutti i vincitori. FOTO

Lil Nas X, Olivia Rodrigo e i BTS (FOTO) sono stati i grandi protagonisti della serata conquistando tre trionfi a testa, ottimi risultati anche per Justin Bieber, classe 1994, vincitore di due premi, tra i quali quello come Artist of the Year, tra i momenti clou dell'evento l’apertura a opera della Regina del Pop (FOTO) salita sul palco per festeggiare il quarantesimo compleanno del network.