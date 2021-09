MTV Video Music Awards, Doja Cat parla della sua conduzione

Doja Cat, le sue dichiarazioni

Justin Bieber si presenta ai nastri di partenza come l’artista più nominato con ben sette candidature, segue Megan Thee Stallion con cinque nomination, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X e Olivia Rodrigo si posizionano al terzo posto con cinque candidature.

Nelle scorse ore la voce di Say So ha rilasciato un’intervista al magazine Billboard parlando della sua conduzione: “Sono felice che alle persone piaccia così la mia personalità da avermi voluto nello show e alla conduzione. È bellissimo. Non so cosa accadrà visto che si tratta del mio debutto come conduttrice”.