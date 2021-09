MTV Video Music Awards 2021, tutto quello che c'è da sapere

Justin Bieber si presenta ai nastri di partenza come l’artista con più nomination, grande attesa per le numerose esibizioni previste

Il Barclays Center di New York ospiterà l’evento in programma domenica 12 settembre nel corso del quale alcuni dei nomi più altisonanti delle sette note infiammeranno il pubblico con musica ed esibizioni.

Dalla conduzione della voce di Say So al primato di Justin Bieber ( FOTO ) come l’artista con il maggior numero di nomination dell’edizione, si sta per alzare il sipario sulla manifestazione che ogni anno attira l’attenzione del pubblico di tutto il mondo tra outfit originali ed esibizioni iconiche che hanno fatto la storia della musica.

Grande attesa per le numerose performance della serata che spazieranno dal pop al rock grazie ai tanti cantanti previsti: Jack Harlow, Justin Bieber, The Kid LAROI, Kacey Musgraves, Ozuna, Tainy, Alicia Keys, Swae Lee, Justin Bieber, Chlöe, Shawn Mendes, Twenty-one pilots, Camila Cabello, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo, Foo Fighters, Travis Barker e Normani.

MTV Video Music Awards, le nomination

approfondimento

MTV Music Awards 2021, ecco la lista completa delle nomination

Per quanto riguarda le candidature, la voce di Sorry si presenta ai nastri di partenza con ben sette nomination, al secondo posto Megan Thee Stallion con sei e in terza posizione Billie Eilish (FOTO), BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X e Olivia Rodrigo con cinque nomination a testa.

Tra i primi più ambiti troviamo ovviamente quello come Video of the Year, conteso da Cardi B e Megan Thee Stallion, DJ Khaled e Drake, Doja Cat con Sza, Ed Sheeran, The Weeknd e Lil Nas X.