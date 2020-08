MTV Video Music Awards 2020, da Lady Gaga ad Ariana Grande: vincitori

Tutti i vincitori

Il premio più ambito, quello di miglior video, è però di The Weeknd per la canzone "Blinding Lights". La serata è andata in scena al Barclays Center di Brooklyn a New York con la conduzione dell’attrice e cantante Keke Palmer. A ricevere premi sono anche i BTS, band maschile coreana, che vince nella categoria Best pop e Best k-pop con il brano "On" e vengono riconosciuti come miglior gruppo dell’anno. The Weeknd è anche primo nell'R&B, mentre Machine Gun Kelly con "Bloody Valentine" porta a casa il riconoscimento per il “best alternative”. Nell’hip-hop prevale Megan Thee Stallion con "Savage", per la musica latina trionfano Maulma ft. J Balvin, sulle note del disco "Qué Pena". Nella sezione rock si confermano i Coldplay con il loro "Orphans". L’artista da tenere d’occhio per il futuro è Doja Cat, migliore esordiente del 2020. La miglior performance casalinga è "Stuck With U" con Ariana Grande in duetto con Justin Bieber. CNCO, con "MTV Unplugged At Home" si aggiudica la migliore performance durante la quarantena . "I Can't Breathe" di H.E.R. riceve il premio "Video for good". Tra i vincitori della serata non potevano mancare anche Taylor Swift e Miley Cyrus, rispettivamente best direction per "The Man" e best art direction per "Mother's Daughter".