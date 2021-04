Le nuove vite (da separati) di Megan Fox e Brian Austin Green

approfondimento

Brian Austin Green e Sharna Burgess ufficializzano la loro storia

Benché molti fan non riescano ancora a farsi una ragione del fatto che Megan Fox e Brian Austin Green non stiamo più assieme, in realtà già nel 2015 le cose non andavano bene.

Quell'anno era stata annunciata la separazione dell'attrice dal marito ma poi i due si erano ricongiunti dopo poco tempo. Tuttavia già quella prima rottura aveva incrinato leggermente il loro rapporto agli occhi del pubblico.



Pure lui ha voltato pagina: adesso il mitivo volto di David Silver nel telefilm cult degli anni novanta Beverly Hills 90210 pare sia felicemente fidanzato con l'australiana Sharna Burgess, ballerina professionista di Dancing With the Stars.