Brian Austin Green e Sharna Burgess ufficializzano la loro storia

Brian Austin Green e Sharna Burgess sono una coppia

Brian Austin Green, la nuova fidanzata è la ballerina Sharna Burgess

Sharna ha pubblicato su Instagram la foto di un bacio davanti al mare. “Lui” ha scritto semplicemente nella didascalia, con l'emoticon di un bacio. Dal canto suo l'attore non ha ancora pubblicato nulla in merito alla nuova relazione. Solo qualche giorno fa People aveva confermato la nascente storia d'amore tra i due, in vacanza insieme alle Hawaii. “Si frequentano da qualche settimana e si divertono molto”. Anche il MailOnline aveva riportato le foto dei baci e degli abbracci che Brian e Sharna si scambiavano in spiaggia. I due hanno soggiornato al Four Seasons, lo stesso posto in cui Brian si è sposato con Megan. “Si sono divertiti moltissimo sull'isola", ha riportato un insider a E! News, specificando che la scelta del luogo non è stata casuale: “Brian voleva portarla in uno dei suoi posti preferiti" ha rivelato ancora la fonte. "Hanno trascorso molto tempo in piscina e in spiaggia, dove si sono baciati, abbracciati e hanno camminato tenendosi per mano". Brian e Sharna sono stati avvistati per la prima volta all'aeroporto di Los Angeles, solo poche settimane dopo la dichiarazione di Sharna a Us Weekly: “Non sono più sul mercato” aveva affermato, confermando così di avere una frequentazione “molto nuova, si tratta ancora di appuntamenti. Non la definiamo ancora una 'relazione'”. Ora le cose sembrano cambiate.