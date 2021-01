Brian Austin Green, la nuova fidanzata è la ballerina Sharna Burgess

Nuovo amore per Brian Austin Green (FOTO). La star di “Beverly Hills 90210” sembra aver dimenticato l'ex moglie Megan Fox, ormai felice insieme al rapper Machine Gun Kelly.

Brian Austin Green, il nuovo amore è Sharna Burgess

La relazione tra l'attore 47enne e la ballerina va avanti da Natale. I due sono stati paparazzati alle Hawaii, in spiaggia, durante un bacio che ha confermato così definitivamente la storia. Sorrisi, abbracci e coccole: dalle immagini pubblicate dai media americani sembra proprio che Brian abbia dimenticato la ex moglie Megan Fox. Come riportato dal MailOnline, i due hanno soggiornato al Four Seasons, lo stesso posto in cui Brian si è sposato con Megan. “Si sono divertiti moltissimo sull'isola", ha affermato una fonte di E! News. L'insider ha spiegato che i due hanno trascorso "un tempo incredibile in paradiso". La scelta del luogo non è casuale: “Brian voleva portarla in uno dei suoi posti preferiti" ha rivelato ancora la fonte. "Hanno trascorso molto tempo in piscina e in spiaggia, dove si sono baciati, abbracciati e hanno camminato tenendosi per mano".