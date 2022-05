Kourtney Kardashian e Travis Barker, le foto del matrimonio ufficiale

L'imprenditrice famosa in tv e il musicista hanno fatto le cose per bene, questa volta. Le nozze a Santa Barbara confermano lo spirito trasgressivo e non convenzionale della coppia

Dopo il “Sì lo voglio” irriverente a Las Vegas con gli abiti dell'evento della sera prima, nello specifico dei Grammy Awards, arriva il “Finché morte non ci separi” per Kourtney Kardashian e Travis Barker che hanno siglato i documenti della loro unione a Santa Barbara, una cerimonia intima che rende il matrimonio tra il musicista e l'imprenditrice finalmente legale con tanto di regolare licenza. Gli scatti della giornata, in bianco e nero e patinatissimi, sono stati diffusi sui social dei neo-sposi che stanno ricevendo le congratulazioni da parte di mezza Hollywood e, naturalmente, dei loro fan.

Travis e Kourtney, sposi in bianco e nero

Le foto mostrano i due innamorati, noti al pubblico per la loro relazione appassionata, in posa in una decappottabile nera lucidissima dietro la quale campeggia il tradizionale cartello con la scritta “Just Married” con tanto di barattoli. Gli sposi restano trasgressivi e non convenzionali nel look: total black per lui e minidress a bretelle per lei, una creazione Dolce & Gabbana completata da velo corto e un paio di decolleté nere con tacco stiletto.