Milano Fashion Week: Naomi Campbell e Carla Bruni sfilano per Tod’s

Tanti gli stilisti presenti alla Milano Fashion Week con le loro creazioni uniche. Il direttore creativo di Tod's, Walter Chiapponi, per la collezione Primavera-Estate 2023 ha realizzato dei capi essenziali e iconici, personalizzati nella costruzione e nelle proporzioni per rispettare le esigenze di contemporaneità. In uno scenario apocalittico all'Hangar Bicocca Carla Bruni e Naomi Campbell hanno sfilato indossando un trench Tod's, ipnotizzando il pubblico. Partendo da alcune foto di donne degli anni '70 e '90 come Lady Diana, Meryl Streep, Madonna e Kate Moss, il brand ha lavorato su capi dirigendosi verso un'idea di chic senza tempo.

Tod’s Primavera-Estate 2023: qualità e libertà approfondimento Milano Fashion Week: da Emporio Armani un'estate di soffici contrasti Tod’s mantiene costante la qualità dei materiali scelti per realizzare i suoi capi esclusivi. La pelle è morbida alla mano e sensuale sul corpo e si nota una cura dei dettagli fatti a mano che confermano l’essenza del marchio. Niente è prevedibile o troppo classico, ma si celebra la libertà delle nuove generazioni con confidenza e un pizzico di ironia, personalizzando il guardaroba quotidiano in giro per il mondo. Da Parigi a Shanghai, passando per New York e Parigi Tod’s non perde di vista lo stile prediligendo una monocromia elegante e minimalista con prevalenza di toni naturali che ricordano i colori dell’estate italiana: rosa pallido, cipria, beige, rosso e giallo dominano nell’intera collezione.

@Courtesy Tod's Press Office

Una collezione ambiziosa GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Tod’s costruisce un guardaroba coraggioso fatto di accostamenti inaspettati e imprevedibili come un pantalone ampio a vita alta abbinato a una giacca strutturata con spalle over. La giacca maschile si porta sull’abito sottoveste in pelle, il pantalone da uomo è abbinato ad un bustier che segna la vita, il t-shirt dress diviene un abito in maglia sensuale e body-conscious, lo spolverino squadrato e serioso è in stampa pitone, il Gommino biker è in pelle e oversize mentre la field jacket è in cotone da lavoro.

Anche gli accessori contano: scarpe e borse Tod’s La nuova ballerina Bubble con la suola in gommini giganti in colore a contrasto è uno dei modelli di punta della nuova collezione di scarpe Tod’s. La seguono il mocassino con cuciture arricciate fatte a mano, il tradizionale sandalo francescano con la suola squadrata e il sabot in pelle morbida o camoscio con tacco alto. Le borse della famiglia T Timeless si riconoscono per la loro semplicità geometrica e i pellami preziosi che le compongono. Misure e forme diverse per accontentare donne e uomini di tutti i gusti senza perdere la sensualità e la spontaneità. L’iconica Di Bag è stata realizzata con un mosaico di pelli diverse intrecciate a mano per diventare dei pezzi unici, come un vero e proprio esempio di upcycling di lusso.