Kim Kardashian da Dolce & Gabbana: tram fermo e traffico in tilt. FOTO

Centinaia di persone ad attenderla in via Piave davanti al Metropol. Per lei è stato costruito un set cinematografico. Ufficializzata una collaborazione tra il brand di moda e l'influencer

Tram fermo e traffico bloccato in viale Piave a Milano, di fronte al Metropol, il teatro di Dolce & Gabbana sede della sfilata, per l'arrivo di Kim Kardashian allo show. Sono centinaia i giovani (ma ci sono anche tante persone adulte) in attesa dell'influencer per cui è stato allestito una sorta di set con tanto di ciak con il titolo della sfilata Ciao Kim . Appena entrati al Metropol è ancora un manifesto stile cinematografico con l'icona di stile al centro ad accogliere gli ospiti. La stessa Kim sui social aveva dato numerosi indizi della sua presenza a Milano per lo show.

approfondimento

Kim Kardashian arriva a Milano per Dolce&Gabbana. VIDEO

Annunciata sui social, è stata svelata in passerella oggi a Milano la collaborazione tra Kim Kardashian e Dolce e Gabbana. La più famosa delle influencer è, infatti, la "curatrice " della collezione per la prossima estate. A lei il duo ha affidato il compito di scegliere, insieme a loro, i capi che più le piacevano dei 20 anni tra il 1987 e il 2007, che sono stati portati in passerella così come erano. In prima fila la mamma, una delle sorelle e alcuni figli di Kim, che a fine show è uscita in pedana insieme ai due stilisti, inguainata in un lungo abito nero tempestato di cristalli.