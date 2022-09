Fashion week, nel 2022 per la moda crescita stimata a due cifre

Nei giorni in cui a Milano si celebra la Fashion Week, a SkyTG24 Business Claudia D’Arpizio, responsabile moda e lusso di Bain & Co, scatta una fotografia del settore. Il mercato degli abiti di lusso non si è fermato davanti alla crisi per i rincari energetici e più in generale per l’inflazione: per l’intero anno 2022 è attesa una crescita globale di almeno il 10%. Più difficile fare una previsione attendibile per il 2023: l’impatto di una possibile recessione – secondo D’Arpizio - potrebbe ridurre la crescita del mercato a una sola cifra.

Non solo moda: nella puntata del 23 settembre ( rivedila qui ), spazio anche all'andamento dei titoli di stato dopo il rialzo dei tassi della FED, con Carlo De Luca di Gamma Capital, e al dibattito intorno ai salari minimi con Marina Calderoni, presidente dell'ordine dei Consulenti del lavoro.