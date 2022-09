1/15 @IPA | Ig @calzedonia

In prima linea per il prestigioso evento “Calzedomania - A Legs Celebration”, Chiara Ferragni, volto dell'omonimo gruppo veneto famoso nel mondo per il legwear, ha sfoggiato un paio di collant ricamati per il suo look da sera, sexy e glamour. Occhi puntati sul body in pizzo Intimissimi, indossato dall'imprenditrice come un top, e sulla mini borsa con micro strass, modello Vicky, parte delle collezioni Chiara Ferragni Brand

