Nell'era in cui una sfilata non è più semplicemente una semplice presentazione di abiti, Olivier Rousteing ha messo in piedi un vero e proprio festival musicale per la sua collezione Spring Summer 2023, un tripudio di look dallo stile esplosivo ricchi di riferimenti e di ossessioni dell'acclamato stilista. Con la leggendaria Cher a chiudere una passerella che sarà ricordata per molto tempo



a cura di Vittoria Romagnuolo