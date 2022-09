Chi ama lo stile sportivo e i look dall'attitude giovane e frizzante, non può lasciarsi sfuggire le nuove Eyefly firmate Chiara Ferragni Brand . Le sneakers, disponibili online in vari colori, sono già un accessorio di culto tra la Gen Z.

Le nuove coloratissime Eyefly

Pensate per i giovanissimi ma anche per i Millennial, le Eyefly, le nuove sneakers Chiara Ferragni Brand, si sono ufficialmente ritagliate il loro spazio tra le calzature dell'autunno, stagione in cui le ricerche per le scarpe stringate sportive schizza in alto visti i repentini cambi di temperatura.

Ideali per i look back to school e back to work, le sneakers sono ormai diventate la soluzione per completare con leggerezza l'outfit di tutti i giorni.

Se Chiara Ferragni le ha indossate su Instagram coi jeans cargo, un'opzione di gran tendenza in questa stagione, le nuove Eyefly si prestano a molte altre tipologie di abbinamento: dal long dress in maglia, all'abitino corto stampato, da indossare con i collant o le calze di cotone spesse, al completo giacca e pantaloni.

La varietà di colori proposta facilita il compito a chi vorrà divertirsi con lo styling perché le Eyefly, tutte in pelle con suola in gomma alta 5 centimetri, possono essere indossate in armonia cromatica o a contrasto con look. Sui social, tra le influencer, va forte la variante blu elettrico e quella rosa bubble gum ma in catalogo ci sono altre irresistibili sfumature: verde menta, giallo sole, lilla (anche chiarissimo), azzurro cielo e - naturalmente - bianco e nero. I prezzi, per i numeri da adulti (anche fino al 42) vanno dai 212 ai 225 euro.