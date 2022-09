Chiara Ferragni lancia i nuovi gioielli: nello spot Isabeli Fontana

Princess Rainbow, la nuova linea di gioielli di Chiara Ferragni è pronta a conquistare il mondo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Chiara Ferragni ha ufficialmente presentato su Instagram la sua nuova collezione di gioielli chiamata “Princess Rainbow” per donne determinate, moderne e internazionali di tutte le età. Isabeli Fontana è la protagonista dello spot ufficiale che mostra un paio di orecchini e una collana multicolor e dal design giovane e frizzante. L’imprenditrice digitale propone ai suoi follower di diventare una “principessa arcobaleno” con una linea di accessori pensati e disegnati da lei, in vendita online e nei negozi in Italia e nel mondo. Una nuova tendenza lanciata dalla famosa influencer all’interno del Chiara Ferragni Brand, nato nel 2013 per lanciare sul mercato articoli di abbigliamento ispirati al suo mondo e al suo stile.

Love and Bossy approfondimento La collezione scuola di Chiara Ferragni per Pigna. FOTO Realizzati in argento 925 e sottoposti a trattamento antiossidante e nichel free, i gioielli Princess Rainbow sono pronti a conquistare il mercato, catturando l’attenzione per il loro stile fresco e casual, unito a una qualità artigianale che può assicurare una durata nel tempo. La collezione Love rappresenta il lato più dolce e fiabesco della fondatrice e comprende zirconi colorati a forma di cuore montati su anelli, collane e orecchini. La collezione Bossy invece rappresenta il lato più forte e indipendente con le catene protagoniste. I colori, tuttavia, sono principalmente pastello e dalle tonalità chiare, dal rosa al giallo, passando per l’azzurro e il verde chiaro.

Quanto costano i gioielli di Chiara Ferragni GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Il marchio Chiara Ferragni sicuramente ha il suo peso e i gioielli Princess Rainbow denunciano una ricercata originalità. Sono realizzati con materiali pregiati e sono pronti a dettare moda, pertanto i prezzi sono medio alti, ma comunque adeguati al prodotto. Gli orecchini sono i più economici e vanno dalle 50 alle 90 euro a seconda del modello, mentre le collane e i bracciali si aggirano tra i 200 e i 500 euro. Infine gli anelli superano quasi sempre i 100 euro. Tuttavia si può scegliere qualcosa di più minimal o qualcosa di più impegnativo, magari per un’occasione speciale. Anche come idea regalo saranno presi in considerazione da molti.

FOTOGALLERY Immagine tratta dal profilo Instagram @chiaraferragni Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Chiara Ferragni, i look della sua vacanza in Svizzera Chiara Ferragni ha trascorso alcuni giorni in Svizzera insieme agli amici. Un viaggio che rappresenta anche una collaborazione lavorativa, segnalata dalla stessa imprenditrice con l'hashtag #supplied. L'influencer, attraverso il suo profilo Instagram, ha mostrato ai suoi follower alcune delle bellezze del Paese, ma anche le location di lusso in cui ha mangiato e soggiornato. Come sempre, il viaggio è stata anche un'occasione per sfoggiare diversi outfit, vediamoli Chiara Ferragni ha trascorso alcuni giorni in Svizzera per lavoro, e ne ha approfittato per godersi alcuni momenti insieme ai suoi più cari amici. L'influencer ha soggiornato nel lussuoso Bürgenstock Hotels & Resort, sul Lago di Lucerna Tra i primi outfit sfoggiati dall'imprenditrice digitale, pantaloni cargo neri abbinati ad un crop top bianco Gli stessi pantaloni, abbinati ad una felpa scura con cappuccio e piccole orecchie, sono stati indossati da Chiara Ferragni per una gita in elicottero. Immancabile la Vicky Bag di Chiara Ferragni Brand, che sul sito è già sold out

Progetto benefico Chiara Ferragni ha da poco promosso un progetto benefico, Casa Arcobaleno, sostenuto dal Comune di Milano e Lotta contro l’emarginazione, che l’ha ispirata. Casa Arcobaleno è un posto che accoglie le ragazze discriminate dalle loro famiglie e che hanno dovuto lasciare la loro casa di origine a causa del loro orientamento sessuale, l’identità di genere o per il loro percorso di transizione avviato. “Con loro ho iniziato un percorso di sostegno tramite alcune donazioni e condividendo il mio tempo con ragazze che hanno subito questi maltrattamenti”, ha scritto Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, aggiungendo: “Mi sono emozionata ad ascoltare le stories di Czeslaw, Samantha, Maryah e Vanessa e spero che le mie parole e il mio supporto possano aiutarli a superare questo momento difficile. Non vedo l’ora di raccontarvi di più”.