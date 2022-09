Chiara Ferragni, i look della sua vacanza in Svizzera

Chiara Ferragni ha trascorso alcuni giorni in Svizzera insieme agli amici. Un viaggio che rappresenta anche una collaborazione lavorativa, segnalata dalla stessa imprenditrice con l'hashtag #supplied. L'influencer, attraverso il suo profilo Instagram, ha mostrato ai suoi follower alcune delle bellezze del Paese, ma anche le location di lusso in cui ha mangiato e soggiornato. Come sempre, il viaggio è stata anche un'occasione per sfoggiare diversi outfit, vediamoli